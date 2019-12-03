الجالية الهندية تنظم مسيرة التسامح في حديقة الممزر

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

نظمت الجالية الهندية تحت ادارة جامعة مركز الثقافة السنية دبي بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وشرطة دبي وبلدية دبي مسيرة التسامح بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للإمارات في شاطئ الممزر بدبي.

وشارك بالمسيرة الآلاف من أبناء الجالية الهندية الذين يعملون في مختلف الإمارات وخاصة إمارة دبي، وقد تم على هامش المسيرة عرض الفن المارشالي التقليدي الهندي ومسيرة الدراجة النارية للجالية السيخية وفعاليات متنوعة لطلبة مركز الثقافة السنية بدبي.

وحضر الاحتفال مسؤولون وشخصيات من إمارة دبي والهند ووجهوا أخلص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات حكومة وشعباً لما تقوم به الإمارات من خدمات جليلة ومواقف مودة وتسامح تجاه الجاليات الأخرى لاسيما الجالية الهندية التي تعتبر الإمارات بلدهم الثاني.

وتقدم مفتي الديار الهندية الشيخ أبو بكر أحمد بالتهنئة إلى أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات وإلى نواب الحكام وأولياء العهود بمرور 48 عاماً على تأسيس الدولة.