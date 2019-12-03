محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تهاني الرئيس المصري باليوم الوطني الـ48

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الاثنين اتصالاً هاتفياً من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة للتهنئة باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

و أعرب السيسي خلال الاتصال عن تهانيه بهذه المناسبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. متمنيا لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره للمشاعر الطيبة التي أبداها الرئيس المصري متمنياً لمصر قيادة وحكومة وشعبا مزيداً من التقدم والازدهار والنماء.