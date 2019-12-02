الإمارات تتعهد بتقديم 184 مليون درهم دعماً لجمهورية القمر

المصدر: وام

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم دعم تنموي بقيمة 184 مليون درهم إماراتي (ما يعادل50 مليون دولار) بالإضافة إلى مبلغ 184 مليون درهم (50 مليون دولار) تم تخصيصه لهذا العام يديرها صندوق أبوظبي للتنمية لدعم مشاريع إنمائية في جمهورية القمر المتحدة.

جاء ذلك خلال مشاركة دولة الإمارات في"مؤتمر المانحين لدعم جمهورية القمر المتحدة" الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس الذي انطلق اليوم ويستمر يومين بحضور فخامة عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة.

وترأس وفد دولة الإمارات في المؤتمر معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة بمشاركة سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية سعادة سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة .

وبهذه المناسبة قالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي : " تأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر بتوجيهات من القيادة الرشيدة للوقوف إلى جانب جمهورية القمر المتحدة ومساعدة حكومتها على تخطي التحديات التنموية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد".

وأضافت معاليها أن الدعم الذي قدمته دولة الإمارات والدول المانحة سيمكن حكومة جمهورية القمر المتحدة من تنفيذ أجندتها الوطنية من خلال تنفيذ مشاريع حيوية تسهم وبشكل إيجابي في تحسين الظروف المعيشة والنهوض بالقطاعات الاقتصادية وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

من جانبه أكد محمد سيف السويدي أن مؤتمر المانحين يعد فرصة هامة لتوفير الدعم اللازم لمساعدة حكومة القمر المتحدة على تطوير نشاطها الاقتصادي وخلق فرص استثمارية في مختلف المجالات لافتا إلى حرص الصندوق على بناء علاقات متينة وايجاد آليات للتعاون البناء مع الحكومة القمرية للمساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن توجيهات القيادة الرشيدة ساهمت في بناء علاقات استراتيجية بين الصندوق والعديد من الدول الأفريقية تميزت بالتعاون المثمر والبناء في المجالات كافة .. مؤكدا أن الصندوق يتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب كشريك أساسي مع حكومة القمر المتحدة في هذا الدعم من خلال تمويل مشاريع ذات أولية وطنية تمتد آثارها الايجابية لتشمل مختلف القطاعات الرئيسية وتسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط بعلاقات وثيقة مع حكومة القمر المتحدة منذ عام 1979 عبر تمويله العديد من المشاريع التنموية في قطاعات استراتيجية متنوعة شملت الطاقة والمياه والنقل والصحة والتعليم.

جدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر الاماراتي خصصت مبلغ 36,7 مليون درهم /10 ملايين دولار/ هذا العام لدعم مشاريع الصحة و التعليم مستهدفة أكثر من 100 ألف شخص.. و بلغت المساعدات المقدمة من الدولة مبلغا قدره 460 مليون درهم ما يعادل /125 مليون دولار/ خلال السنوات السابقة.

كان الصندوق قد باشر نشاطه التنموي في القارة الأفريقية عام 1974 و مول مشاريع تنموية في قطاعات اقتصادية متنوعة بقيمة اجمالية بلغت 23 مليار درهم استفادت منها 39 دولة.

و عمل الصندوق على توجيه استثمارات منتقاة في قطاعات استراتيجية للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وبلغ عدد استثمارات الصندوق 10 استثمارات ما بين مساهمات رأسمالية في شركات قائمة ومحافظ خاصة في عدد من الدول الأفريقية.