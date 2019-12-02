مريم مولودة اليوم الوطني بالعين

المصدر: البيان الإلكتروني

وُلدت الطفلة مريم في مستشفى إن إم سي التخصصي في العين بعد منتصف الليل بقليل، في الساعة 12:15 صباحًا في الثاني من ديسمبر ذكرى اليوم الوطني ال48 .

وولدت الطفلة مصابة بضيق تنفسي معتدل وإنتان مشتبه به و تحولت المولودة مريم على الفور إلى العناية المركزة لحديثي الولادة للحصول على مستوى متقدم من الرعاية بالنظر إلى الحالة الطبية لها، وسيتم متابعتها من 5 إلى 6 أيام.

غمرت الفرحة والسعادة محمد أحمد محمد والد الطفلة مريم، وهو مهندس زراعي في هيئة سلامة الزراعة والغذاء في أبوظبي وكان مصدر سعادته قدوم طفلته الأولى مريم بعد زواج دام 6 سنوات في اليوم الوطني الـ 48 للإمارات الذكرى العزيزة على كل من وطأت قدماه ثرى الأرض الطيبة المباركة .