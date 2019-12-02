"حمد" .. مولود اليوم الوطني في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، استقبل مستشفى بارين، مركز الرعاية الصحية في مدينة محمد بن زايد - أبو ظبي، الطفل "حمد" المولود صباح اليوم بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 48 لدولة الامارات العربية المتحدة.

ولد الطفل الإماراتي "حمد" اليوم الأثنين، 2 ديسمبر2019 في الساعة 08:54 صباحاً ويزن 2.67 كيلوغرام.

اجرت الدكتورة نزورة صديقي ، أخصائية أمراض النساء والتوليد وكذلك الدكتور محمد امبابي ، أخصائي طب الأطفال في مستشفى بارين الدولي بنجاح عملية الولادة القيصرية وقدموا العناية والاهتمام الخاص بالطفل "حمد" مع مجموعة من الاخصائيين الطبيين والممرضين.

وابدت أسرة الطفل "حمد" فرحتها بولادة طفلهم الثاني في اليوم الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة قال والد الطفل، السيد محمد المري: " إنه من دواعي اعتزازنا أن يشارك طفلنا الصغير يوم ميلاده باليوم الوطني لأمتنا العظيمة " وأضاف المري: "كان الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى بارين الدولي في اعلى مستويات الاحترافية ونود أن نشكرهم على الرعاية والضيافة التي أظهروها ".

ومن جهتها قالت الدكتورة صديقي: "تعتبر الولادة في أي وقت مناسبة سعيدة، وخاصة عندما تتم في مناسبة وطنية عزيزة مثل اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولذلك تعد أمرًا مميزًا للغاية ، ونحن فخورون بولادة حمد هنا في مستشفى بارين الدولي".