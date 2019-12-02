مرور دبي تسيّر 135 دورية لتأمين فعاليات اليوم الوطني الـ48

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور سعي شرطة دبي على توفير جميع سبل الراحة وتقديم كافة الخدمات التي تهدف إلى تذليل العقبات لتسهيل وصول زوار الإمارة إلى وجهتهم دون تأخير. مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور سيّرت أكثر من 135 دورية مرورية شملت دوريات مرورية ورقباء سير ومشاة بالإضافة إلى دوريات الاسناد بهدف للعمل على تحقيق السلامة على الطرق، وبث الطمأنينة في نفوس مستخدميها.

وأوضح أن مرور دبي كثفت من تواجدها الميداني عن طريق مشاركة جميع المرتب العسكريين من ضباط وضباط صف وأفراد، للوقوف على تأمين انسيابية حركة السير، وردع المخالفين، وتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية، بالإضافة إلى تغطية الفعاليات التي تقام على أرض الإمارة بالشكل الذي يناسب أهميتها. مشيراً إلى توزيع 51 دورية مرورية و24 رقيب سير و50 دورية مشاة، و10 دوريات اسناد في مناطق اختصاص ديرة وبردبي. في كل من شوارع الثاني من ديسمبر، وجميرا، والصفوح، ومنطقة «جي بي آر»، ومنطقة لامير، ولاست إكزت بالإضافة إلى مناطق المرقبات، والرقة، والممزر، والراشدية، وفي شارع الخليج، وشارع الاتحاد، وشارع عمان والمدينة الجامعية.

وناشد العميد سيف المزروعي، مستخدمي الطرق بعدم ارتكاب المخالفات المرورية، حفاظاً على سلامتهم، وتجنب ارتكاب التصرفات الخاطئة أو المسيئة خلال الاحتفال باليوم الوطني، والاحتفال بهذا اليوم السعيد بطريقة سليمة معبرة عن حب الوطن.