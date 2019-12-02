شيخ الأزهر يهنئ دولة الإمارات بيومها الوطني الـ 48

المصدر: وام

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني الـ 48.

وتقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات، سائلأ المولى عز وجل لسموهم دوام الصحة والعافية، ولشعب الإمارات الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر اليوم عن تقديره لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ودور قادتها في ترسيخ قيم السلام والتعايش والانفتاح على ثقافات العالم وحضاراته، سيرا على نهج حكيم العرب والدهم المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " رحمه الله " .. مشيدا بمواقف دولة الإمارات في مساندة القضايا العربية والإنسانية، ودعم جهود التسامح ونشر مبادئ الأخوة الإنسانية.