تعرف على مواليد اليوم الوطني 48 بالشارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

اليوم الوطني هو يوم خاص يحتفل به الملايين من الناس في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ، ولكن اليوم جلب فرحة إضافية لعائلة إماراتية بولادة طفلها في هذا اليوم المميز.

وُلد الطفل ذياب في مستشفى الزهراء بالشارقة في 1 ديسمبر ، الساعة 12:12. الطفل المولود اسمه ذياب ولد لخديجة أحمد جراغلة ويعقوب حسن الحمادي. و المولود الثاني هي طفلة أسمها سما ولدت في تمام الساعة 12:32 لضحى خالد عبدالرحمن القطاونه و انس راضي عقله البطوش

وقال والد ذياب مبتهجا: "نعتقد أن اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 2019 سيكون يومًا سعيدا بالنسبة لنا ، وقد بدأ بالتأكيد في أفضل صورة ممكنة".

وقال كذلك: "كان الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى الزهراء الشارقة رائعين ، ونود أن نشكرهم على تقديمهم بأمان هديتنا الثمينة".

وقال سانثوش ، المدير العام ، إن طاقم المشفى سعيد للغاية للمساهمة في فرحة العائلة في هذا اليوم الحافل.

"إن الولادة في أي وقت هي مناسبة سعيدة ، ولكن قدوم مولودهم في اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 2019 يعد أمرًا مميزًا للغاية ، ونحن فخورون بحدوثه هنا في مستشفى الزهراء الشارقة".

"نحن نقدم للعائلة أطيب تمنياتنا لحياة طويلة ومزدرة."

هذا و قد تمت ولادة كلا الطفلين بإشراف الدكتورة رباب حلمي

استشاري أمراض النساء والولادة