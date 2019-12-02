بلدية عجمان تفحص 1730 عينة بمختبر رقابة البيئة خلال 9 أشهر

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

بلغ عدد العينات التي تم فحصها في مختبر رقابة البيئة التابع لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان 1730 عينة، خلال 9 أشهر، منها 230 عينة بيئة بحرية لرقابة جودة البيئة البحرية، و159 عينة مياه جوفية ومياه الزراعة، وكذلك تم تحليل الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، وبلغ عدد عينات البلاستيك التي تم تحليلها 44 عينة، بالإضافة إلى 1297 عينة بيئية أخرى. وتم إنجاز وحدة خاصة لمعالجة النفايات السائلة في المقصب المركزي، كما نفذت إدارة البيئة حملتي تفتيش على أنشطة البلاستيك، وأنشطة صناعة زيوت التزليق، لما لها من مخاطر على البيئة، وقد تم تركيز التفتيش على المنشآت الصناعية عالية الخطورة، وضمن التطور التقني والنمو الصناعي المتزايد. وبدء تنفيذ خط الري بشارع الشيخ خليفة بتكلفة 8 ملايين درهم، بالتعاون مع مؤسسة عقار لإعادة استخدام المياه الصرف المعالجة.

حماية البيئة

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط لـ«البيان»: نفذت إدارة البيئة وتنميتها عدداً من المبادرات، التي تدعم حماية البيئة شملت تنظيم منتديات وورش توعوية ورحلات مدارس للمنشآت البيئية، حيث تم إنجاز عدد 26 ورشة تدريبية تثقيفية خلال 9 أشهر.

كما تم تنظيم 12 رحلة إلى المصانع في إمارة عجمان، لاطلاعهم على آليات حماية البيئة وأنظمة السلامة في المنشآت، كما تم زيارة بعض المنشآت، التي تدعم حماية البيئة مثل شركات معالجة مياه الصرف الصحي المعالج.

الذكاء الاصطناعي

وذكر الحوسني أنه تم بدء العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي، ضمن فكرة مبتكرة تجمع بين الذكاء الاصطناعي ودعم المدن الذكية، والمشروع عبارة عن مركبة بيئية، تحمل أجهزة متعددة، منها أجهزة قياس الانبعاثات الضارة بالبيئة بصورة لحظية ودون الوقوف لفترة زمنية، وتبعث التقارير والتنبيهات بشكل مباشر للأشخاص المعنيين والأجهزة مزودة ببرامج التحليل الذاتي للبيانات، وإعطاء التقارير الدقيقة والإجراءات التصحيحية بشكل مباشر.

ولفت إلى أن المركبة مزودة ببرامج النمذجة التي تعطي تصوراً حول انتشار الانبعاثات، وإلى أي مدى يصل تأثيرها، وأجهزة قياس الانبعاثات الكهرومغناطيسية الناتجة عن أبراج التقوية والضغط العالي للكهرباء، وهي تعمل بصورة لحظية ومباشرة، وتقوم بالتحليل المباشر للنتائج، وتوجد كاميرا تعمل بقياس 360 درجة في جميع الاتجاهات ومدعمة بأنظمة الذكاء الاصطناعي لكشف مصادر التلوث أثناء حركة المركبة، وإدخال طائرة بدون طيار صغيرة في مجال الرقابة على البيئة، لإجراء عمليات التصوير وقياس الجسيمات العالقة.

الزراعة

وحول أبرز المشاريع التي نفذت في مجال الزراعة خلال 9 أشهر الماضية، أشار الحوسني إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية الجديدة في مناطق مختلفة في الإمارة، بهدف زيادة الرقعة الخضراء منها مشروع إنشاء حديقة متحف المنامة بمنطقة المنامة بمساحة 18 ألف متر مربع، وتشمل مباني الخدمات والممرات والإنارة وألعاب أطفال ومسطحات خضراء، بهدف زيادة الرقعة الخضراء وتوفير متنفسات وأماكن ترويحية للرواد وتحسين والمحافظة على البيئة. كما تم إنجاز مشروع إنشاء حديقة سيح الزهراء بمنطقة مصفوت بمساحة 20 ألف متر مربع، وتشمل مباني الخدمات والممرات والإنارة وألعاب أطفال ومسطحات خضراء وإنجاز مشروع حديقة الصبغية بمنطقة مصفوت بمساحة 8000 متر مربع، وتشمل مباني الخدمات والممرات والإنارة وألعاب أطفال ومسطحات خضراء.

ممشى الزوراء

وتم إنجاز 20% مــن مشروع ممشى الزوراء بمنطقة الــزوراء، والذي يشمل على تصميم وإنشاء ممشي مطاطي بطول 4500 متر مع الأعمال الزراعية والأعمال وإنجاز الدراسات التفصيلية لمشروع ري المزارع المرحلة الأولى، والذي يهدف لتوصيل مياه الصرف المعالج ليعاد استخدامها لري المزارع بمنطقة الحليو، ويستهدف ربط 49 مزرعة، بهدف الحفاظ على المخزون الجوفي من المياه واستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة والحفاظ على البيئة البحرية،

كما تـم بـدء تنفيذ تطويـر خــط الري بشارع الشيخ خليفة بقيمـة نحو 8 ملايين درهم، بالتعاون مــع مؤسسة عقار لإعادة استخــدام المياه الصرف المعالجة بهدف الحفاظ على المخزون الجوفــي مــن المياه، والاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة والحفاظ على البيئة البحرية.

رقيب

شهد العام الحالي البدء بتفعيل نظام التفتيش الإلكتروني الموحد (رقيب) لكل فرق التفتيش الميداني وتدريب المفتشين والموظفين عليه، لإدارة مهام التفتيش الميداني لجميع فرق التفتيش الميداني لإدارة البيئة وتنميتها وفقاً لمتطلبات مواصفة «الآيزو 17020» الخاصة بالتفتيش الميداني، والبرنامج تم تطويره لرفع كفاءة التفتيش وزيادة الإنتاجية، كما يسهم في رفع نسب التغطية للمنشآت البيئية، ويجري العمل على تطوير النظام ليغطي جميع أنواع التفتيش، ويعمل البرنامج على توحيد إجراءات التفتيش.