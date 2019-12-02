مجلس الابتكار في شرطة دبي يعتمد 3 مبادرات جديدة للعام 2020

المصدر: دبي- البيان

اعتمد مجلس الابتكار في الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، 3 مبادرات للعام 2020، تتمثل في «دبلوم الابتكار الشرطي» و«منصة ابتكار للجمهور الخارجي» و«برنامج نظام إدارة المواهب»، وذلك بهدف تطوير العمل الشرطي الأمني ورفع كفاءته بمقترحات وأفكار مبتكرة نوعية.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقده المجلس، برئاسة المقدم الدكتور إبراهيم أحمد سباع المري، مدير مركز إدارة المعرفة، وحضور نائبه في المجلس الرائد خالد خليفة المزروعي، وأعضاء المجلس من كل الإدارات العامة ومراكز الشرطة، لاعتماد عدد من التغيرات والتحديثات الجديدة للمجلس، واعتماد المبادرات والمشاريع الخاصة بالابتكار لعام 2020م.