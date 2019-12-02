حاكم رأس الخيمة يتقبّل تعازي الحكام وأولياء العهود بوفاة صقر بن طارق القاسمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، التعازي من أخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأخيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في وفاة المغفور له الشيخ صقر بن طارق بن كايد القاسمي.

تعازٍ

كما تقبل سموه التعازي من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وذلك بحضور الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمـــات العامــة، والشيخ خالد بـن سعود بــن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بـن صقر القاسمي، والشيخ طارق بن كايد القاسمي، إلــى جانب عـــدد مــن شيوخ القواسم. وتقبل سموه التعازي من جموع المعزين من المواطنين والمقيمين في مجلس العزاء بخزام.