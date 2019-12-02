«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار متفرقة اليوم وغداً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الشمال الغربي مصحوب بكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، تؤدي إلى تطور السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار وخاصة على السواحل.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يتعمق المنخفض الجوي العلوي اليوم، ويؤدي إلى سقوط أمطار مختلفة الشدة تتركز على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية قد تمتد على بعض المناطق الداخلية، وتكون على فترات متباعدة، كما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة أحياناً.

ويصبح الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، مع توافر فرصة لسقوط بعض الأمطار وخاصة على الجزر والمناطق الشمالية والشرقية، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية وخاصة غرباً.