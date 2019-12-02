خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي أفريقيا الوسطى ورومانيا

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة اليوم الوطني.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة إلى فاوستين تواديرا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فيرمين نيقريبادا رئيس وزراء أفريقيا الوسطى. وبعث صاحب السمو رئيس الدولة برقية تهنئة إلى كلاوس فرنر يوهانيس رئيس رومانيا بمناسبة اليوم الوطني.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى يوهانيس. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة إلى لودوفيك أوربان رئيس وزراء رومانيا.