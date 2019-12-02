سلطان بن خليفة: الإمارات صنعت نموذجاً يحتذى

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات صنعت نموذجاً يحتذى به قبل 48 عاماً بقيام الاتحاد والتلاحم والترابط بين الإمارات كافة، وهو نموذج أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، واستمرت مسيرة الاتحاد لتعزز في كل عام وفي كل يوم وطني المزيد من أواصر الترابط والتلاحم ما بين أبناء الوطن الواحد، إماراتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ترتقي للأمام وللأفضل دائماً في المجالات كافة وترتقي سلم الأمجاد دوماً.

وأضاف سموه - في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة -: «إن الاعتزاز بإنجازات الدولة وما حققته طيلة السنوات الماضية يبرز من خلال الفرحة الكبيرة، والتي نشهدها في احتفالات اليوم الوطني في كل سنة، وفي هذا العام فإن فرحة الوطن ستكون العنوان الأبرز بكل تأكيد لكل الاحتفالات في الدولة»، مؤكدا سموه أن ما تشهده الدولة في هذه الأيام من احتفال واحتفاء باليوم الوطني هو عنوان أزلي لفرحة شعب واعتزاز وطن باحتفاء الكلمات والأفعال معاً بأجمل أيام الوطن.

ورفع سموه بهذه المناسبة التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وعموم شعب الإمارات بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 48 للدولة.