سعيد بن محمد: موعد لتجديد عهد البقاء على درب المؤسسين

المصدر: العين - وام

أكد الدكتور الشيخ سعيد بن محمد آل نهيان: «أن الثاني من ديسمبر من كل عام موعد لتجديد العهد على أن نبقى سائرين على درب الآباء المؤسسين، الدرب الذي يقودنا فيه اليوم قادة حكماء بطموح يعانق السماء، مواصلين نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وأضاف، في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ48، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يشكّل علامة فارقة وإخوانه في بناء اتحاد دولة الإمارات، وستبقى قيم النماء والبناء والعطاء التي غرسها في أبنائه وشعبه مبادئ لا تموت، وستعيش أبد الدهر، فالرجال العظماء يخلّد إنجازاتهم التاريخ، وإذا كان المؤسسون رحلوا فقد خلّفوا الأمجاد والعزة للبلاد من بعدهم قادة يحملون الراية، ويسيرون على نهجهم.