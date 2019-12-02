خالد بن محمد بن زايد: اليوم الوطني مناسبة لتجديد العهد مع الاتحاد

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أن اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة لتجديد العهد مع الاتحاد، وقيادته الملهمة، ومبادئه الراسخة، والتأكيد على وحدة الهدف والمصير، لنعمل معاً على امتداد الوطن، من أجل مستقبل مزدهر لقادم الأجيال، والبناء على رصيد الإنجازات الذي يكبر كل يوم.

وقال سموه - في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة - إن ما تحقق من تطور وتقدم في جميع القطاعات والميادين، والمكانة الرائدة التي تتبوأها اليوم دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، كلها من ثمار الاتحاد، الذي قام على أسس صلبة، أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، بقيادة ورؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأوضح سموه أن الاتحاد الذي كان حلماً قبل 48 عاماً، تحول بفكر وحكمة وعزيمة زايد وأبناء زايد إلى وطن الإنجازات الاستثنائية، وكبر وازدهر بفضل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الذين نتقدم إليهم بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل أهل الإمارات.

واعتبر سموه أن اليوم الوطني مناسبة للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته، يحتفي به أهل الإمارات من مواطنين ومقيمين، انطلاقاً من إيمانهم الراسخ بأن النسيج المجتمعي المتماسك، وتعاضد الجهود وتكامل الأدوار، سبب رئيسي لتحقيق طموحات الفرد، والمجتمع كله.