لطيفة بنت محمد: طموح الإمارات لم يتوقف وتقدمها يتسارع وإنجازاتها تتتابع

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن طموح الإمارات لم يتوقف وتقدمها يتسارع وإنجازاتها تتتابع.

وقالت سموها عبر حسابها في «تويتر»: «48 عاماً من الاتحاد، وطموح إماراتنا لم يتوقف، وتقدمها يتسارع وإنجازاتها تتتابع. في يومنا الوطني الثامن والأربعين، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات الوفيّ».

وأضافت سموها: «مستذكرين القيم الوطنية السامية والمبادئ النبيلة التي غرسها في نفوسنا آباؤنا المؤسسون طيب الله ثراهم، ومتطلعين قدماً نحو مستقبل مليء بالعمل والنجاح والإنجازات لدولتنا الغالية».