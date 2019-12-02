طحنون بن زايد: اليوم الوطني احتفال بمنجزات الاتحاد

المصدر: أبوظبي - وام

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني: «يطل علينا اليوم الوطني الثامن والأربعين هذا العام ونحن نحتفي بعام التسامح، هذه النبتة الأصيلة الطيبة التي نهلناها من مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هذه الخصلة التي تسمو بها الأنفس، وتتآلف بها القلوب، ليصبح الوطن هو البوتقة التي تنصهر فيها كل الثقافات المختلفة، وتسمو بمعاني الشرف والولاء، ليرتقي المواطن والمقيم على سلم المجد والحضارة».

وأضاف سموه في كلمة بهذه المناسبة: «في اليوم الوطني الثامن والأربعين، نستذكر التضحيات العظيمة التي بذلها المخلصون من أبناء هذا الوطن، ليصبح قلعة حصينة مستعصية على الطامعين والمعتدين، تلك التضحيات التي تدفعنا لتسخير كل الإمكانيات، لردع المتربصين، ولترسيخ مكامن القوة حفاظاً على أمننا الوطني وحماية للاتحاد ومصالحه».

وقال: «في هذا اليوم المجيد، نحتفل بمنجزات الاتحاد التي تحققت على يد أبناء هذا الوطن المعطاء، حيث يعد وصول رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية إنجازاً مميزاً يضاف إلى سجل دولة الإمارات الحافل في مختلف المجالات التي تعكس حرص قيادة الإمارات على الارتقاء بقدرات ومهارات أبنائها، كما نجحت دولة الإمارات في الوصول إلى المرتبة الأولى لأكثر دول العالم عطاءً وتقديماً للمساعدات الإنسانية».