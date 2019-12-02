وزير الإعلام البحريني: علاقاتنا مع الإمارات أنموذج في الوحدة الخليجية

المصدر: المنامة - وام

أشاد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، بالعلاقات البحرينية الإماراتية الوطيدة، باعتبارها أنموذجاً في الوحدة الخليجية والشراكة الاستراتيجية المتميزة والقائمة على أسس من الود والاحترام المتبادل ورابطة الدين والدم والتاريخ ووشائج النسب والقربى والمصير الواحد، والحرص المشترك على أمن الخليج العربي وتقدمه وتعزيز التضامن العربي والإسلامي، ونشر رسالة التسامح والسلام في المنطقة والعالم.

وأكد أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني الثامن والأربعين، تقديراً للروابط الأخوية المتينة، واعتزازاً بإنجازاتها التنموية والحضارية منذ انطلاق مسيرتها الاتحادية على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وتواصلها بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم حكومته الرشيدة. وأضاف أن العلاقات البحرينية الإماراتية ذات تاريخ عريق وخصوصية فريدة في قوتها ومتانتها بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من قيم إنسانية وحضارية راقية تكمن في تبنيهما سياسة حكيمة ومعتدلة تدعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات والحضارات، ووقوفهما صفاً واحداً إلى جانب المملكة العربية السعودية في قيادتها الحكيمة للتحالف العربي في مكافحة الإرهاب، ودعم الشرعية وإعادة الأمل في اليمن.