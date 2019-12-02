أحمد النعيمي: ذكرى عزيزة على كل إماراتي

المصدر: عجمان - وام

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن الثاني من ديسمبر، ذكرى عزيزة على كل إماراتي ومصدر فخرنا جميعاً باتحاد دولة الإمارات.

وأضاف: «اليوم مر 48 عاماً على نشأة اتحاد إماراتنا وهو تاريخ مُشرف وحافل بالإنجازات والنجاحات، التي وضعت دولتنا في مصاف دول العالم الأكثر تقدماً».

وقال: «إن الدور الريادي لدولة الإمارات على المستوى الإقليمي والدولي، وتمسكها بمبادئها الراسخة، وما تنعم به من أمن وعلم ورخاء، بفضل قيادتنا الرشيدة، هو مناسبة لتجديد العهد بالسير على خطى ونهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورفيق دربه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وإخوانهما الحكام، الذين اجتمعوا على الحق والخير، في يوم الثاني من ديسمبر سنة 1971 لإعلان قيام اتحاد دولة الإمارات، وبدء مسيرة التنمية والبناء، التي شملت جميع نواحي الحياة، ومكنت الدولة خلال مدة قصيرة أن تتبوأ المكانة التي تستحقها بجدارة بين دول العالم».