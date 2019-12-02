سعيد بن طحنون: اليوم الوطني أسس لمصير واحد مشترك

المصدر: أبوظبي - وام

رفع الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ48.وقال الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان: «إن اليوم الوطني 48 شكّل منحنىً مختلفاً، وبداية واثقة، وأسّس لمصير واحد مشترك ودولة عصريّة تنطلق في مقوّماتها من رسالة إنسانيّة عالميّة قوامها الخير وتدعو إلى بناء جسور التسامح والسلام والتعايش مع الغير».