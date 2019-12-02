محمد بن خليفة: الاتحاد ذكرى خالدة في قلوب شعب الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي تحتفل به في الثاني من ديسمبر من كل عام، يعتبر من أبرز الاحتفالات السنوية التي تنظمها الدولة.

حلم وأمل

وأضاف سموه في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة: «كان الاتحاد حُلماً وأملاً في الصدور قبل أن يصبح واقعاً ملموساً وذكرى خالدة في قلوب الملايين من المواطنين ومناسبة سعيدة بفضل رؤى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات، والتي جعلت من الدولة على ما هي عليه الآن حيث قطعت شوطاً بعيداً لتبقى في طليعة الدول المتقدمة والمتطورة في النواحي كافة السياسية والاقتصادية والثقافية والحضارية والاجتماعية وغيرها الكثير. وما زال أصحاب السمو حكام الإمارات والمسؤولون في المجالات كافة يبذلون جهوداً مضاعفةً ويرسمون ويخططون للمستقبل البعيد تطلعاً لبلوغ أعلى مراتب الرقي والتقدم».

تبريكات

وتقدم سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة للدولة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ومواطني الدولة.