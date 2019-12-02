حمد الشرقي: مسيرة البناء رسخت مكانة بلادنا منارة للابتكار

المصدر: الفجيرة-وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن مسيرة البناء والتطوير في دولة الإمارات بلغت ذروة نجاحاتها مرسخة اسم بلادنا الغالية كمنارة للابتكار والإبداع والازدهار، بعد أن أثبت أبناؤها أنهم شعب لا يعرف المستحيل.

وفي ما يلي كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة:

أهداف

تحل الذكرى الـ48 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وقد بلغت مسيرة البناء والتطوير فيها ذروة نجاحاتها مرسخة اسم بلادنا الغالية كمنارة للابتكار والإبداع والازدهار، بعد أن أثبت أبناؤها أنهم شعب لا يعرف المستحيل، وقد استطاعوا، بفضل قيادتهم الحكيمة، وخلال فترة وجيزة من عمر الأمم، تحقيق الأهداف الرفيعة التي وضعها، الأب المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه منذ إعلان قيام الدولة وتشكيل أساسها الأول، فجعلوا من الإمارات مركز اهتمام العالم ومقصده، ونالوا إعجاب وتقدير الجميع بما يحققونه من إنجازات، بلغت هذا العام ذروة تاريخية غير مسبوقة، بوصول رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، كخطوة أولى، ضمن خططنا المتعلّقة بالفضاء، والتي ستنجز خطوتها التالية والأهم، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، بإرسال رحلة إلى المريخ عام 2021.

واليوم، وبينما يفصلنا أقل من عام واحد على «إكسبو 2020»، الحدث العالمي الأكبر والأول من نوعه الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا، لا يراودنا شك في أنه سيكون إنجازاً مختلفاً يُضاف إلى استحقاقات دولة الإمارات في استضافة مثل هذه الأحداث الضخمة، ومثالاً جديداً يؤكد جدارة الإمارات بأن تكون بلد الإنجازات الفريدة من نوعها في العالم.

اتحاد

لقد كانت تجربة الاتحاد محطة ملهمة للعالم، في بناء نهضة حضارية شاملة لم تقف عند حد العمران وإنما تعدتها نحو الاستثمار بالإنسان، وتشهد اليوم مسيرة الـ48 عاماً من الإنجازات الكبيرة على عظمة ما أسس له الآباء المؤسسون وما حققته القيادة الحكيمة للدولة من نقلات نوعية واثقة على كافة المجالات في الدولة وفق أرقى المعايير العالمية.

وإنه من يمن الطالع أن يتزامن احتفالنا باليوم الوطني الـ48 مع بدء أعمال المجلس الوطني الاتحادي الجديد في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، والذي يعكس بتشكيلته الانتخابية مرحلة متقدمة من النضج والوعي الوطني، والتفاف أبناء وطننا خلف قرارات القيادة بما يخدم المصلحة العامة للدولة والمجتمع.