سلطان القاسمي: الثاني من ديسمبر شاهد على حلم قادة وطموحات شعب

المصدر: الشارقة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن ذكرى الثاني من ديسمبر مناسبة للاحتفاء بهذا اليوم العظيم من تاريخ بلادنا، والتعبير عن اعتزازنا وفخرنا بما حققته دولة الإمارات من نهضة شاملة جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول، وينظر لها العالم نظرة احترام وتقدير لما حققته من مكتسبات جعلتها في مصاف الأمم. وفيما يلي نص كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة: تعود علينا ذكرى الثاني من ديسمبر لنحتفي بهذا اليوم العظيم من تاريخ بلادنا ونعبر عن اعتزازنا وفخرنا بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من نهضة شاملة جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول، وينظر لها العالم نظرة احترام وتقدير لما حققته من مكتسبات جعلتها في مصاف الأمم.

الثاني من ديسمبر شاهد على حلم قادة وطموحات شعب، نستذكر فيه جهود المؤسسين، ممن عملوا بجد وجهدٍ في بناء الوطن والإنسان، وتعاونوا بصدقٍ ونيةٍ سليمةٍ لجعل الحلم حقيقة وإيمان راسخ بأن الوحدة هي طريق الخير، وأنها السبيل للتطور والتقدم والحياة الكريمة لأبناء الوطن.

في الذكرى الـ 48 لاتحاد دولتنا لا يسعني سوى أن أهنئ أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وإخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً. كما أهنئ أبناء وبنات شعب الإمارات الكريم، وأدعو الله أن يمن على هذا الوطن العزيز وأبنائه الكرام بكل ما فيه خير ورفعة، وأن يديم عليه النماء والازدهار.