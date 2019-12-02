أحمد القاسمي: اليوم الوطني يغرس في نفوس أبناء دولتنا الفخر والعزة

المصدر: الشارقة - وام

أكد سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل تجربة عالمية يحتذى بها في الوحدة وفي التنمية المتطورة وفق أعلى مستويات القياس العالمية.. مشيراً سموه إلى أن الاحتفاء باليوم الوطني يغرس في نفوس أبناء مجتمع دولتنا كل معاني الفخر والعزة، ويبعث في نفوسهم معاني حب الوطن والعمل من أجله والافتخار به.

وفيما نص كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة:

نقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

والتهاني موصولة إلى أبناء شعب دولتنا العزيزة، وهم يحتفون بالذكرى 48 لاتحاد إماراتنا الحبيبة، محتفلين بإنجازات البلاد من تنميةٍ مستدامةٍ ومتوازنة، شملت كافة أنحاء الوطن، تطوراً وتقدماً، ومحتفين بما عملت الرؤى الثاقبة للمؤسسين الأوائل على تطبيقه وما أنتجته من وحدةٍ واتحادٍ لمجتمع دولتنا العزيزة، ليعيش في عزةٍ وكرامةٍ، ولتشكل دولة الإمارات العربية المتحدة تجربةً عالميةً يحتذى بها في الوحدة وفي التنمية المتطورة وفق أعلى مستويات القياس العالمية.

إن الاحتفاء بهذا اليوم الوطني، يغرس في نفوس أبناء مجتمع دولتنا كل معاني الفخر والعزة، ويبعث في نفوسهم معاني حب الوطن والعمل من أجله والافتخار به، ويهيئهم لمواصلة المسيرة الظافرة والناجحة لوطننا في مختلف المجالات.