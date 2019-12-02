سعود القاسمي: الإمارات نموذج رائد للتعاضد بين الإخوة والأشقاء

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تعد نموذجاً رائداً للتلاحم والتعاضد بين الإخوة والأشقاء، وذلك من خلال تجربة الاتحاد التي نحتفل بذكراها الـ 48.. مشيراً إلى أن الاتحاد يمثل الهوية الأساسية التي يفخر بها المواطن ويعتز بكونه جزءاً من كيان اتحادي قوي يسير بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق.

وأضاف سموه أن ما تحقق في ظل اتحاد الإمارات السبع من تقدم وازدهار في القطاعات كافة يؤكد أهمية هذه المسيرة التي تمثل رمزاً يشار إليه بالبنان في المنطقة والعالم باعتبارها واحدة من أكثر التجارب الاتحادية نجاحاً استقراراً.

وفيما يلي نص كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة:

ريادة

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً للتلاحم والتعاضد بين الإخوة والأشقاء، وذلك من خلال تجربة الاتحاد التي نحتفل بذكراها الـ 48، إن الاتحاد يمثل الهوية الأساسية التي يفخر بها المواطن ويعتز بكونه جزءاً من كيان اتحادي قوي يسير بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق، وإن ما تحقق في ظل اتحاد الإمارات السبع من تقدم وازدهار في القطاعات كافة يؤكد أهمية هذه المسيرة التي تمثل رمزاً يشار إليه بالبنان في المنطقة والعالم باعتبارها واحدة من أكثر التجارب الاتحادية نجاحاً استقراراً.

إن استراتيجية الإمارات التي ركزت على بناء الإنسان والتي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإخوانه مؤسسو الاتحاد جعل من الإنسان الإماراتي هو الأساس الذي تقوم عليه كل الآمال وبه تتحقق كل الخطوات الرائدة التي تخطوها الدولة.

تطور

وإننا في دولة الإمارات حكومة وشعباً نسير بخطى راسخة لنجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة وذلك بحماية مقدراتنا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، والسعي جاهدين للتطور والارتقاء على الصعد كافة والتطلع نحو المزيد من الإنجازات.

وفي ذكرى اتحادنا لا يسعني إلا أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخواني أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات «حفظهم الله»، وإلى شعب دولة الإمارات.