حمد الشرقي يتلقى التعازي من سعود المعلا في وفاة شيخة السلامي

المصدر: الفجيرة - وام

تقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، عصر أمس، في قصر سموه بالرميلة، التعازي من أخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة المغفور لها بإذن الله الشيخة شيخة بنت سلطان السلامي، والدة أخيه الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

مواساة

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن صادق مواساته لصاحب السمو حاكم الفجيرة في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما تقبل سموه التعازي من الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومن عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين بالدولة وأعيان البلاد ووجهاء القبائل والمواطنين والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، الذين قدموا لسموه واجب العزاء، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته، ويسكنها فسيح جناته. حضر واجب العزاء الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين في الدولة. كما حضر واجب العزاء سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وعدد من كبار المسؤولين والمواطنين والمقيمين في إمارة الفجيرة.

صلاة الجنازة

وكان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، أديا ظهر أمس، صلاة الجنازة بمسجد الشيخ زايد في الفجيرة، على جثمان المغفور لها بإذن الله الشيخة شيخة بنت سلطان السلامي، التي وافتها المنية مساء أمس الأول. كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، والشيخ راشد بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي.

وأدى صلاة الجنازة كذلك سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين والمواطنين والمقيمين في إمارة الفجيرة. ثم توجه صاحب السمو حاكم الفجيرة يرافقه الشيوخ وجموع المواطنين والمقيمين، ليواروا جثمان الفقيدة الطاهر الثرى بمقبرة الفجيرة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.