معاً أبداً48 .. السعودية تشارك الإمارات احتفالاتها باليوم الوطني

المصدر: البيان الإلكتروني

تشارك المملكة العربية السعودية شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، احتفالاتها باليوم الوطني الـ 48.

وبهذه المناسبة أعدت المملكة العربية السعودية هوية المشاركة في الاحتفالات، تتيحها لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لاستخدامها في منتجاتها الخاصة بهذا اليوم المجيد.

ويعكس احتفاء السعودية ومشاركتها الرسمية والشعبية في احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات عمق العلاقات بين البلدين التي تجاوزت مفهوم التعاون الثنائي بين دول الجوار، لتنتقل نحو الشراكة الاستراتيجية التي تنسجم مع ما يجمعهما من علاقة تاريخية تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك