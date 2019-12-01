نفاد جميع تذاكر الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 48 "إرث الأوّلين"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة عن نفاد جميع تذاكر احتفال "إرث الأوّلين" والذي يستضيفه استاد مدينة زايد في 2 ديسمبر، وسيحظى 20 ألف شخص من حملة التذاكر بفرصة مميزة لخوض رحلةٍ فريدة يتعرفون خلالها على ملامح التراث الإماراتي.

وبسبب الإقبال الكبير على حضور الاحتفال، أكّدت اللجنة المنظمة أنه يمكن للمواطنين والمقيمين والزوّار ممّن فاتتهم فرصة حضور العرض في استاد مدينة زايد الرياضية الاستمتاع بمتابعته على شاشة ضخمة في حديقة أم الإمارات.

كما يستطيع زوار الفعالية في الحديقة الاستفادة من مجموعة من الأنشطة التي تحمل طابعاً تراثياً يلائم جميع أفراد العائلة، فضلاً عن فرصة مشاهدة العرض الرائع الذي يصحب المشاهدين في رحلةٍ فريدة للتعرف على التاريخ الإماراتي عبر العديد من القصص العريقة، والتي تتم روايتها بأسلوب شيّق على مدى 50 دقيقة.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال السيد سعيد السويدي ممثل اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني 48 للإمارات العربية المتحدة: "نريد منح الجميع فرصة المشاركة في هذا الاحتفال ليحظوا برحلةٍ مميزة بين ثنايا تاريخنا المشرّف عبر عرضٍ ضخمٍ لم تشهد الإمارات مثيلاً له من قبل، لذا قرّرنا إقامة هذه الفعالية الخاصة في حديقة أم الإمارات كي يستطيع الجميع مشاهدة الاحتفال المميز والاطّلاع على قيمنا الحضارية العريقة".

وسيتم بثّ احتفال "إرث الأوّلين" المميز عبر شاشة عرض ضخمة في منطقة العشب الكبرى في حديقة أم الإمارات لضمان استمتاع جميع الزوّار بهذه الرحلة المدهشة والتعرف على القيم النبيلة والراسخة في التاريخ الإماراتي العريق.