بيع سمكة كنعد بـ 12500 درهم في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

توجت بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل أحمد المزروعي بطلاً للكنعد بـ 36 كيلو وعبد الله الرميثي بطلاً للسكل بـ 27 كيلو وذلك في حضور عدد كبير من المسؤولين وتم تكريم المشاركين في الحدث وهم مجلس أبوظبي الرياضي، الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، جهاز حماية المنشآت، فريق دبي للغوص التطوعي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتكريم أول فريق مشارك للسيدات في المنافسة وهو فريق الناموس، كما قام النادي البحري بتقديم تكريم خاص لفريق الطيار ومؤسسه هزاع محمد بن ربيع المهيري.

وأقيم المزاد الخيري الأول والذي أقامه نادي أبوظبي البحري وتم افتتاحه بـ 7600 درهم لسمكة الكنعد صاحبة المركز العاشر 20.43 كلغم وانتهى بـ 12500 درهم لأكبر كنعد في البطولة صاحبة المركز الأول والتي وصل وزنها إلى 36.41 ك جرام والتي ساهم بها أصغر مزايد وهو هزاع محمد مساعد المرر.

وبلغ إجمالي المزاد الخيري للنزلاء المتعثرين بالمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية 290700 ألف درهم.

وتهدف المسابقة إلى خلق أجواء تنافسية في الصيد بين المشاركين وإيجاد بيئة خصبة للمنافسة الشريفة، والتعريف بأهمية سمكة الكنعد والسكل في التراث الإماراتي.





وتعمل على إحياء روح التنافس الشريف بين هواة صيد الأسماك، وصناعة تواصل وترابط بين الصيادين المشاركين من مختلف أنحاء الدولة وتأصيل النسيج الاجتماعي بشكل أكبر.

ومن ضمن أهداف المسابقة أيضاً تخصيص مساحة للعمل الخيري ضمن المسابقة وخدمة الأعمال الإنسانية وذلك من خلال المزاد الخيري الذي يصاحب كل جولة من جولاتها.