«دبي للمرأة» و«دبي للسيدات» والمكتب الثقافي تحتفي بـ«روح الاتحاد»

المصدر: دبي - البيان

وسط أجواء وطنية وتراثية وثقافية وترفيهية، احتفلت مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات والمكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات تحت شعار«روح الاتحاد»، بمشاركة موظفي المؤسسة وعضوات وزائرات نادي دبي للسيدات والأطفال.

وتضمنت الاحتفالية عدداً من الفعاليات المميزة التي عبرت عن قيم الولاء والانتماء والفخر بالوطن وأكدت أهمية هذه المناسبة الجليلة ومكانتها لدى كل إمارتي ومقيم على أرض الدولة، حيث شملت عروضاً ترفيهية لطالبات مدرسة جميرا النموذجية بنات وجوائز للمشاركات في مسابقة ثقافية وورشة فنية نظمها المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وقالت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن كل يوم وطني يمر على دولة الإمارات هو بمثابة فصل جديد يكتب في تاريخها الموحد الحافل بالإنجازات، وأضافت: «في هذه المناسبة نستحضر الجهود الجليلة والرؤى الوطنية للوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإنجازاته التي تقف شامخة في كل الدولة.