حمدان بن زايد يبحث التعاون مع الرئيس التنفيذي لشركة ترافيغورا العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل، جيرمي واير، الرئيس التنفيذي لشركة ترافيغورا، إحدى الشركات المتخصصة في مجال تجارة السلع في العالم.

وتم خلال اللقاء بحث إمكانات وفرص التعاون الحالية والمستقبلية بين شركة «ترافيغورا» ونظيراتها في الدولة، مثل: شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» خاصة في قطاعات المعادن والنفط والطاقة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المشتركة.

واطلع سموه من جيرمي واير على أنشطة شركة ترافيغورا العالمية في المنطقة، لكونها تعمل حلقة وصل جغرافية وحيوية على صعيد تدفقات السلع بين الشرق والغرب من أجل انتشار واسع للأسواق والمنتجات، بما في ذلك خام الحديد والألومينا والألمنيوم إلى الغاز الطبيعي المسال والبنزين ونواتج التقطير والوقود والنفط الخام والتعاون المستمر مع المصافي الكبرى وشركات النفط الوطنية في المنطقة. حضر اللقاء سلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.