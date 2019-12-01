مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية يشارك في مؤتمر السلام بأفريقيا

المصدر: أبوظبي - وام

شارك الدكتور عبيد الحيري الكتبي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية في مؤتمر «القمة القارية للسلام والأمن في أفريقيا» المنعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر في جمهورية النيجر.

وتم خلال المؤتمر الذي افتتحه إسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، إطلاق شعار بناء أفريقيا سلمية ومتحدة ومزدهرة، قائمة على القيم العالمية والسلام، والمصالحة والاستقلال والازدهار المشترك.

وقال إسوفو محمدو في كلمة له إن الهدف الرئيس للقمة هو ترقية مشروع من أجل أفريقيا مزدهرة، بهدف المساهمة بقوة في دعم جهود القادة الأفارقة، من أجل السلام والأمن والمصالحة والتنمية البشرية، وتحقيق مبادئ الاتحاد الأفريقي، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وعلى هامش المؤتمر التقى الدكتور عبيد الحيري الكتبي، مع محمد بازوم وزير الدولة وزير الداخلية بجمهورية النيجر في مقر وزارة الداخلية، حيث نقل تحيات حكومة الإمارات إلى حكومة جمهورية النيجر، وقدم لوزير الداخلية الشكر بالدعوة الكريمة من قبل رئيس جمهورية النيجر للمشاركة بمؤتمر القمة مثمناً جهود الحكومة في ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأكد أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً للقارة الأفريقية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والإنمائية لتوفير متطلبات الحياة الكريمة لكافة الشعوب الأفريقية.

من جانبه ثمن وزير الدولة وزير الداخلية في النيجر مشاركة دولة الإمارات في القمة.

ورحب بدور دولة الإمارات في تقديم المساعدات التنموية والإنمائية للنيجر.