ملكة ماليزيا تشيد بجهود أم الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أشادت الملكة «سيري بادوكا باغيندا الراجا بيرمايسوري أغونغ تونكو» حجة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، ملكة ماليزيا، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للارتقاء بالمرأة الإماراتية.

وأكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أثناء استقبال الملكة بحضور الريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة والدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية لمكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، أن المرأة في دولة الإمارات تتمتع بكل حقوقها الوظيفية والمجتمعية.