الزيودي يحضر حفلاً بدبي بمناسبة اليوم الوطني الروماني

المصدر: دبي - وام

حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الحفل الذي أقامته القنصلية العامة لجمهورية رومانيا بدبي بمناسبة اليوم الوطني لرومانيا وذكرى مرور قرن على تأسيس رومانيا الحديثة وذلك بفندق أبراج الإمارات بدبى.

وحضر الحفل عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدبي وعدد من أعضاء السلك القنصلي بدبي وكبار الشخصيات وعدد من أبناء الجالية الرومانية.

وألقت نيكولا تيدوروفيسي القنصل العام لرومانيا بدبي كلمة أشادت فيها بالعلاقات الطيبة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية رومانيا في مختلف المجالات مؤكدة حرص بلادها على تعزيزها وتطويرها.