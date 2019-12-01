منخفضات جوية رعدية خلال الشهر الحالي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

يبدأ فصل الشتاء فلكياً في الثلث الأخير من شهر ديسمبر الجاري، وتحديداً في الثالث والعشرين منه، ومناخياً يعد ديسمبر هو أحد أشهر فصل الشتاء، حيث تنخفض معدلات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 3-6 درجات مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

وقال المركز الوطني للأرصاد: تتأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال مصطحباً معه رياح شمالية شرقية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل وخاصة على المناطق الداخلية والجبلية.

كما تتأثر الدولة خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، وقد تم تسجيل أعلى كمية أمطار خلال هذا الشهر بواقع 208.4 ملم على ضدنا في سنة 2006.

وتزداد الرطوبة النسبية وخاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، ما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف خلال ديسمبر.

وتشير الإحصائيات المناخية للمركز الوطني للأرصاد إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال ديسمبر يتراوح ما بين 18 و21.6 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين 22 و27 درجة مئوية، فيما يبلغ متوسط درجة الحرارة الصغرى بين 13 و16 درجة مئوية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الأحد غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً وخاصة شمالاً، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية وخاصة غرباً، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 16 إلى 30 تصل إلى 38 كم/‏‏س أحياناً على البحر، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.