محمد بن زايد ورئيس غينيا يبحثان علاقات الصداقة والتعاون وسبل تطويرها

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أبوظبي ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا الذي يزور البلاد لحضور منافسات «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 ــ الجولة الختامية لبطولة العالم 2019» والتي تستضيفها العاصمة أبوظبي في حلبة مرسى ياس.

ورحب سموه بالرئيس الغيني وبحثا علاقات الصداقة التي تجمع البلدين وأوجه التعاون بينهما وسبل تنميته وتطويره وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين وتدفع التنمية المستدامة بجوانبها كافة.

واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات التي تهم البلدين.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.