مؤسسة وطني الإمارات تطلق مبادرة «تمشية»

المصدر: العين - البيان

أطلقت مؤسسة وطني الإمارات مبادرة «تمشية» بمشاركة حشد من شباب الإمارات، حيث استهلوا رحلة التمشية الشبابية من نادي الوصل في دبي، باتجاه قصر العين ومتحفها الزاخر بالكنوز الأثرية التاريخية، بالإضافة إلى قصر المويجعي ومتحفه المميز، حيث قام المشاركون بالتقاط عشرات الصور التوثيقية والتذكارية، التي ستعرض من الثاني إلى السابع من ديسمبر في دبي مول، في احتفالية تراثية نادرة.

وجاء اختيار مدينة العين منطلقاً لمبادرة تمشية بسبب جملة من المميزات أهمها أنها تحمل أبرز بصمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان حاكماً لها قبل توليه مقاليد الرئاسة في البلاد بعد قيام دولة الاتحاد، حيث كان محباً للتراث وحرصه الشديد على ترسيخ ذلك الحب في نفوس المواطنين من خلال التذكير بماضي أجدادنا الذي يمثل القاعدة الأساس للانطلاق نحو المستقبل، الذي يقوم على قواعد وثوابت ثقافية واجتماعية وأخلاقية ودينية قوية.

كذلك ما تزخر به مدينة العين من المواقع الأثرية، باعتبارها واحدة من أقدم التجمعات البشرية الدائمة، وتوجت أهميتها بإدراجها ضمن قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي، بالإضافة إلى أهميتها كقبلة سياحية مهمة ومتفردة في المنطقة.