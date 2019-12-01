شرطة دبي تحصل على «الآيزو» في إدارة مراكز اتصال العملاء

المصدر: دبي - البيان

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على الاعتماد العالمي لمعايير الآيزو في نظام إدارة مراكز اتصال العملاء، وبذلك تكون أول مؤسسة شرطية تحصل على الشهادة على مستوى الدولة.

وتسلم اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، شهادة الآيزو ISO 18295-1:2017 من مروان العريضي مدير إدارة المصادقة لمكتب شركة بيروفيرتياس بدبي، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، والعقيد تركي بن فارس مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، وعدد من الضباط.

إنجاز

وأشاد اللواء عبد الله خليفة المري، بالإنجاز الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز الاتصال الموحد (901)، نظير حصوله على هذه الشهادة، متوجهاً بالشكر إلى العاملين في الغرفة على ما بذلوه من جهد كانت نتيجته تحقيق شرطة دبي لهذا الإنجاز.

وأوضح اللواء المري أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع تحقيق أهداف ومستهدفات جديدة في مجال مراكز اتصال العملاء، مما دعا أخيراً إلى إعداد وتطبيق نظام مراكز اتصال العملاء طبقاً لمعايير الآيزو 18295-1:2017، والذي يعد ثمرة لجهود السنوات السابقة في مجال مراكز اتصال العملاء وتحسين أنظمة الإدارة الخاصة بأنظمة الجودة.

وأضاف أن القيادة العامة لشرطة دبي تلتزم بالعمل وفقاً للمعطيات الخاصة بمراكز اتصال العملاء، لأنها تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية عملنا، وتعبر عن الارتقاء الحضاري الواعي لتوجهاتنا المنسجمة مع المتطلبات العصرية، وعليه فإننا نسعى لأن نجعل من إمارة دبي المدينة الأكثر أمناً وسلامة في العالم.