لجنة التركيبة السكانية بعجمان تناقش سبل تحقيق المؤشرات

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان اجتماع اللجنة الفرعية للتركيبة السكانية بإمارة عجمان، بحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة تحقيق المؤشرات الخاصة بالتركيبة السكانية على مستوى إمارة عجمان، وذلك في معهد تدريب الشرطة بشرطة عجمان.

ورحب اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي رئيس اللجنة الفرعية للتركيبة السكانية بأعضاء اللجنة، مشيداً بجهودهم في تحقيق مستهدفات اللجنة وفق ما يلبي تطلعات الحكومة الرشيدة، ويحقق التنمية السكانية المتميزة.

تم خلال الاجتماع مناقشة التركيبة السكانية لإمارة عجمان، وحصر أعداد وجنسيات السكان من قطاع العمالة والعاملين في النشاطات الاقتصادية، وتم استعراض أبرز مؤشرات التركيبة السكانية.