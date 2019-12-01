شرطة دبي تواصل ورشات «جرعات السعادة» لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

واصل مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي تنظيم ورشات عمله التي تحمل شعار «جرعات السعادة» والهادفة إلى نشر السعادة والإيجابية بين موظفي شرطة دبي عبر استضافة نخبة من المختصين في مجال السعادة وبيئة العمل وجودة الحياة للاستفادة من خبراتهم القيّمة في تقديم معلومات مُفيدة إلى الموظفين.

ونظم المجلس ورشة عمل حول مفهوم السعادة للموظفين، قدمها الملازم الدكتور سعد حسن كرم من مركز شرطة دبي الصحي، وذلك في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة، بحضور مريم محمد الملا عضو مجلس السعادة والإيجابية.

وتطرّق المحاضر إلى مفهوم السعادة بشكل عام، ومفهوم السعادة الوظيفية بشكل خاص، واستعرض مفاهيم السعادة في كتاب رؤيتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.