محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يشهدون مراسم "يوم الشهيد"

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود والشيوخ .. والضيوف .. مراسم " يوم الشهيد " التي أقيمت بواحة الكرامة في العاصمة أبوظبي.