مسيرة بحرية تنطلق من دبا الفجيرة احتفاء باليوم الوطني الـ 48

المصدر: وام

نظمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتعاون مع جمعية دبا الفجيرة للصيادين، مسيرة بحرية ضخمة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 48 للدولة ، بمشاركة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان بالفجيرة وعدد من مدراء المؤسسات الحكومية بالإمارة .

واشتملت المسيرة على جمعيات الصيادين في دبا الفجيرة و البدية وضدنا ورول دبا وشرم وأهالي من مدينة دبا.

وقد انطلقت المسيرة البحرية التي شارك فيها أكثر من 300 قاربا من ميناء دبا الفجيرة مرورا بمنطقة الرول والفقيت، حيث كانت نقطة التجمع فيها، لتتجه بعدها القوارب إلى جزير الطيور، وسط الأناشيد والأغاني الوطنية و الخاصة بالتراث البحري، كما رافق المسيرة قارب "البتيل " الذي توشح بعلم الإمارات وعلى متنه كبار السن من المواطنين، كدلالة على ترسيخ مهنة الغوص حين كان هذا القارب يشهد على حقبة زمنية من فترات الغوص على اللؤلؤ، كما تخلل المسيرة البحرية تسيير ثمانية قوارب، ضمت مجسمات لصور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحكام الإمارات.

وفي ختام المسيرة.. أكد سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة حرص هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام برئاسة الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي على أن تكون احتفالات اليوم الوطني الـ48 للدولة شاملة ومتميزة في كافة أنحاء الإمارة، وذلك تعبيرا على تلاحم الشعب الإماراتي مع قيادته الرشيدة التي مهدت له الطريق في أن يكون متفردا في كافة مناحي الحياة.

ورفع الضنحاني بهذه المناسبة آسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" و أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.