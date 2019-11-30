محمد بن زايد ورئيس غينيا يبحثان علاقات الصداقة والتعاون

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ــ في أبوظبي ـــ ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا الذي يزور البلاد حاليا لحضور منافسات "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 ــ الجولة الختامية لبطولة العالم 2019 " التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في حلبة مرسى ياس.

و رحب سموه بالرئيس الغيني وبحثا علاقات الصداقة التي تجمع البلدين وأوجه التعاون بينهما وسبل تنميته و تطويره خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين وتدفع التنمية المستدامة بجوانبها كافة.

واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات التي تهم البلدين.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي و سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.