أوبريت أنشودة وطن يشهد حضوراً وتفاعلاً لافتاً على مسرح المجاز بالشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

شهد أوبريت أنشودة وطن الذي نظمته لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، مساء أمس الجمعة على مسرح المجاز، حضوراً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً حيوياً لافتاً، حيث توافد الجمهور على المسرح منذ وقت مبكر ليعبر عن حبه وتقديره لدولة الإمارات، ويهنئ القيادة والشعب في اليوم الوطني الـ 48 ، والأوبريت مستوحى من فكر وأقوال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، جسّد رؤية سموه منذ ما قبل الاتحاد، ومسيرة الاتحاد، والوضع الحالي، والمستقبل.

وهو عمل استعراضي واحترافي مميز يتجلى فيه الجمع بين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس وباني الاتحاد، وصاحب السمو حاكم الشارقة، وجاء الأوبريت في 8 لوحات ، وهو من أشعار وحوارات الشاعر كريم العراقي، وتنفيذ فرقة أورنينا للأداء التعبيري، وإخراج ناصر إبراهيم، موسيقا وألحان وليد الهشيم وسائد الهشيم.

وحضر الاحتفالية خالد جاسم المدفع رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، و علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، و طارق سعيد علاي، نائب رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، وجمع غفير من الجمهور.

محطات النجاح

وقال خالد جاسم المدفع إن أوبريت أنشودة وطن المستوحى من فكر وأقوال صاحب السمو حاكم الشارقة يلخص مشوار الدولة ومختلف محطات النجاح والتقدم منذ ما قبل الاتحاد، مروراً بالعنوان الكبير ميلاد دولة الإمارات، ويتطرق إلى إنجازات الدولة على مدار 48 عاماً، من النهضة والتقدم والعطاء والتميز والإبداع، حيث وصلت الامارات إلى الفضاء، وعانقت السماء، ما جعلها محل إعجاب وتقدير كل العالم، الامر الذي جعل الامارات في الصف الأول على مستوى العالم، وتمتلك مفاتيح مستقبل أفضل وأجمل من خلال العلم والمعرفة والتخطيط والطموح الذي لا حدود له، والاعتزاز بالهوية الوطنية.

حرص

واضاف اننا نحرص - دائما - على أن نضيف ما هو مميز وإبداعي في احتفالاتنا بما يليق بدولة الامارات وقيادتها، وتستحقه منا، وذلك تعبيراً عن الولاء والانتماء وتأكيداً على الاستمرار في العمل بما يجسد أسمى صور ومعاني التلاحم بين أبناء شعب الإمارات ويعزز روح الاتحاد في نفوس المواطنين ، معربا عن تقديره للمشاركين في كل الفعاليات، وللجمهور الذي يحرص على الحضور والتفاعل مع هذه المناسبة الوطنية المجيدة ، مبينا أن اللجنة سوف تقيم مساء الاثنين المقبل الثاني من ديسمبر حفلاً فنياً كبيراً في جزيرة العلم، يحييه الفنان محمد الشحي، يؤدي خلاله أجمل أغانيه، وهي دعوة مفتوحة للجميع للحضور في هذه المناسبة الوطنية المجيدة، والاستمتاع بالفعالية. هذا وكانت اللجنة أقامت عدة فعاليات احتفاءً باليوم الوطني توزعت على مختلف مدن الإمارة، تضمنت أنشطة وبرامج منوعة وجاذبة لاقت استحسان وإعجاب وتفاعل الجمهور.

أمام 8 لوحات تسمر جمهور مسرح المجاز ليتابع بشغف ما تكشف عنه تلك اللوحات من حكاية، إنها حكاية دولة الإمارات، منذ ما قبل الاتحاد حتى اليوم، ففي اللوحة الأولى، حديث الذاكرة، وما قبل ميلاد الاتحاد، واللوحة الثانية حيث إرادة قائد وشعب "إعلان الاتحاد"، أما اللوحة الثالثة فحملت عنوان قمة الاتحاد، قمة الرجال، في حين جاءت اللوحة الرابعة لتؤشر إلى أرض الأصالة، بينما تحدثت اللوحة الخامسة عن "سنوات مضيئة"، وفي اللوحة السادسة حلّق الجمهور مع فيلم عن الشارقة إمارة الفكر والثقافة، وواصل التحليق في اللوحة السابعة مع الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، أما اللوحة الثامنة ، فكانت عن الإمارات ملتقى الشعوب، وجاء الختام مع لوحة خاصة بعنوان شكراً سلطان. حيث دخل الفارس على جواده متجهاً إلى مقدمة خشبة المسرح، مشيراً إلى صورة كبيرة لصاحب السمو حاكم الشارقة.