أجواء وطنية تراثية في احتفال وزارة تنمية المجتمع

المصدر: دبي ـــ البيان

احتفلت أسرة وزارة التنمية المجتمع بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، في أجواء وطنية تراثية تشاركية، اتسمت بإعلاء قيم الولاء والانتماء، والتغني بأمجاد الإمارات، والاحتفاء بالمنجزات المتسارعة والمتواصلة على مستوى الوطن.

شارك في الاحتفال وكلاء الوزارة والموظفون من مختلف الإدارات، حيث تنوعت فعاليات الاحتفال بين الكلمات الوطنية المحفزة، والفقرات الفنية المتنوعة، وأركان أخرى مختلفة استقطبت جميع الموظفين.

أنشطة

بدأ احتفال وزارة تنمية المجتمع بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات بالسلام الوطني، ثم عزف مقطوعات فنية وطنية على آلة القانون، ومشاركة تراثية لافتة من فرقة المزيود، ورقصات وطنية معبرة لأطفال روضة الدراري. كما اشتملت الفعاليات على أنشطة وأجنحة أخرى أتيحت للموظفين طوال اليوم، ومنها:

ورشة السيراميك، وورشة صناعة الإكسسوارات بأيدي أصحاب الهمم، وورشة كلمة في حب الوطن، وورشة الخط العربي، وورشة فن لفّ الورق، إضافة إلى ركن المأكولات الشعبية، وركن عربات الطعام، وقسم الأطفال.