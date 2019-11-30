«الإسعاف الجوي» بأبوظبي ينقل مصاباً أربعينياً إلى مستشفى مدينة زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

نقلت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية مقيماً أسترالياً في العقد الرابع من عمره، إلى مستشفى مدينة زايد في أبوظبي.

وكانت غرفة عمليات طيران شرطة أبوظبي قد تلقت بلاغاً من مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات، يفيد بتعرض شخص لإصابات بليغة إثر تعرضه لحادث تدهور دراجة نارية في المنطقة بين مدينة زايد وليوا. وأقلعت طائرة الإسعاف الجوي على الفور وأسعفت المصاب ووفرت له الرعاية الطبية اللازمة أثناء نقله بالطائرة المروحية، إلى مستشفى مدينة زايد لاستكمال العلاج.

يذكر أن إدارة طيران شرطة أبوظبي تنفذ العديد من المهام الإنسانية والمجتمعية المتخصصة، المتمثلة في تقديم خدمات الإسعاف، والبحث والإنقاذ والتصوير الجوي ومراقبة الطرق وغيرها، بالاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة والآليات المستخدمة في إنقاذ وإسعاف المرضى والمصابين.