شرطة دبي تعزز ثقافة البيئة والصحة والسلامة المهنية بين موظفيها

المصدر: دبي- البيان

نظمت إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات في شرطة دبي، ورشة عمل بعنوان «منظومة البيئة والصحة والسلامة المهنية»، قدمها سلطان أحمد صالح مراقب البيئة والصحة والسلامة المهنية.

واستهدفت موظفي الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وممثلي نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية، وفرق السلامة في الإدارات العامة ومراكز الشرطة. وأوضح سلطان أن الورشة تهدف لتعريف الموظفين المعنيين بالمخاطر المتوقعة والتي قد تعرض صحة وسلامة الموظفين والعاملين للخطر، وتوعيتهم بأعلى معايير وإجراءات السلامة في بيئة العمل حفاظاً على صحة الآخرين وحمايتهم أثناء العمليات الطبيعية أو الحالات الطارئة. وبيّن مقدم الورشة للحاضرين آلية التحفيز لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية والمتعلقة بجائزة القائد، وتدابير السلامة في التواقيف، وعمليات التدقيق الميداني للنظام.