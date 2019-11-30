عدد خاص من «الأهرام العربي» احتفاءً بـ«عام التسامح»

المصدر: القاهرة ـ البيان

تصدر مجلة الأهرام العربي المصرية، التي تصدر عن مؤسسة الأهرام، اليوم السبت عدداً خاصاً تحتفي فيه بمرور ما يقرب من عام على إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة 2019 «عام التسامح».

وقال جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن المجلة تناولت في عددها الذي اقترب من 200 صفحة، قصة التسامح على أرض الإمارات، التي أرسى دعائمها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه من بعده أبناؤه قادة الإمارات ليعززوا تلك القيمة في أركان الدولة.

وليخرجوا بها وينشروها في أرجاء العالم عبر وثيقة «الأخوة الإنسانية» الصادرة عن المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي نظمه مجلس حكماء المسلمين في أبوظبي في فبراير الماضي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي وقعها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، على أرض العاصمة أبوظبي.

وأضاف الكشكي: «إن العدد الخاص الذي حمل صورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجاء تحت عنوان «ورسالة حكيم العرب مستمرة.. قصة التسامح»، أكد أن دولة الإمارات أصبحت تمثل تقاطعاً مهماً بين الشرق والغرب ولم يكن غريباً أن تخرج تلك الوثيقة للعالم من أرضها، فهي تمثل دعوة للمصالحة والتآخي بين جميع سكان العالم باختلاف جنسياتهم ودياناتهم، وهي نداء لكل صاحب ضمير حي ينبذ العنف والتطرف.. هي دعوة لكل قادة العالم للتدخل الفوري لوقف نزيف الدم والفتن والحروب».

وتابع رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي: «إن دولة الإمارات قدمت بهذه الوثيقة فرصة أمام العالم ليجعل منها دستور مبادئ وحياة لنشر التسامح ووضع نهاية للكراهية، ولنعلمها لأبنائنا حتى يتسع ويكون المستقبل أكثر إشراقاً للجميع».