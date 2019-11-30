شرطة عجمان تناقش سبل دعم تحقيق المؤشرات الوطنية

المصدر: عجمان- البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، اجتماع لجنة القيادة العليا الداخلية لشرطة عجمان، بحضور العميد عبد الله أحمد الحمراني، نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد عمر محمد الشامسي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد علي عبيد الشامي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعميد عبد الله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، وعدد من الضباط ومديري الإدارات بشرطة عجمان، بقاعة التميز بمبنى معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة عجمان.

وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة مؤشرات الأجندة الوطنية للربع الثالث من عام 2019، ومتابعة تحقيقها وفق للخطة المعتمدة، إضافة إلى عرض ومناقشة المؤشرات الاستراتيجية.

من جانبه استعرض العميد علي عبيد الشامسي النتائج الإيجابية لمؤشرات إنتاجية العاملين لمرتب شرطة عجمان.

وفي الختام ثمن اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي الجهود المبذولة لأعضاء لجنة القيادة العليا الداخلية.